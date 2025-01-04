Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri yağmalıyorlar!

04 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:17

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Biz millete hizmetle meşgulüz" diyen Erdoğan önemli mesajlar verdi. CHP'li belediyelere yüklenen Erdoğan, Türkiye sınırındaki gelişmelere de dikkat çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanı​ ve AK Parti​ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​, partisinin düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ordu'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün ebediyete uğurladığımız büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"AK PARTİ'DE BENCİLLİK YOKTUR"

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ene yoktur, enaniyet yoktur. Ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz. Ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Muhalefet partileri koltuk hırsı ile kavga ederken biz sadece millete hizmetle meşgulüz" diyen Erdoğan, Ordu'ya yatırımların devam edeceğini belirterek, "Ordu daima bizimle oldu, yol arkadaşımız oldu. Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Oğuz Boyları’nın, Çepni Türkmenleri’nin vatan kıldığı bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye’nin kalbi, özellikle atan her nabız Türkiye’nin nabzıdır." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİ YAĞMALIYORLAR"

CHP'li belediyelere yüklenen Erdoğan, SGK borçlarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Belediyeleri yağmalıyorlar. Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler. Adeta talan ediyorlar. Ortada hizmet, eser, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor. Hısım, akrabalar, konserlerden yapılan yolsuzlukları buradan saymıyorum bile. Onların ortada gururla gösterecekleri bir eserleri bile yok."

SURİYE'DE YENİDEN GÜNEŞ DOĞUYOR

"Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik" diyen Erdoğan, "Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. Muhalefetten 'Suriye'de ne işimiz var' sorusu dışında başka bir şey duymadık. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.