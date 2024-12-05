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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:57
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erdoğan, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, BM​ Genel Sekreteri  Antonio Guterres ile MGK​ toplantısı esnasında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres​ ile görüşmede Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

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SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Gelinen aşamada Suriye​ rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti." denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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