Beştepe'de Cumhur zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü

26 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. İki liderin gerçekleştirdiği bu kritik zirvede; siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırdığı düşünülüyor.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Seçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.

EN SON 10 MAYIS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Bahçeli, seçim sonrası ilk kez Bahçeli'nin konutunda buluştuktan 29 Nisan'da buluşmuştu. İki lider bu görüşmeden yalnızca 11 gün sonra, 10 Mayıs'ta Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

İDDİALARA CEVAP NİTELİĞİNDE ZİRVE

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda fikir ayrılığında olduğu, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı, hatta Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunacağı iddiaları vardı. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme bu iddialara Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntının olmadığına yönelik bir cevap olarak yorumlandı.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında ise "Şunu herkes görsün, anlasın ve zihnine adeta mıh gibi kazısın 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür ve ülkemizin, milletimizin selameti adına sarsılmadan ayakta kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.