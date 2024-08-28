Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'den sel felaketi yaşayan Bangladeş'e yardım eli

28 Ağustos 2024 13:41 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:51

Son dakika haberine göre; Bangladeş’te muson yağmurları ve taşan nehirler nedeniyle meydana gelen sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyona yakın aile mahsur kalmıştı. Sel suları yavaş yavaş çekilirken, özellikle de kurtarma ve yardım çabalarının ulaşmadığı, yolların tıkalı olduğu uzak bölgelerde etkilenen 5,7 milyon kişiden birçoğu izole durumda. Acilen gıdaya, temiz suya, ilaca ve kuru kıyafetlere ihtiyaç duyan ülkeye Türkiye'den yardım eli uzatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketi yaşayan Bangladeş'in yanında olduklarını söyledi. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz.

5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum"