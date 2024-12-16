Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete borçları hatırlattı! '40 dereden su getiriyorlar'

16 Aralık 2024 18:52 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:23

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı"nda konuşma yaptı. Erdoğan muhalefetin SGK borçları hakkında "Şişirilmiş konser ücretleri üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, ancak SGK borçlarını ödemeye gelince kırk dereden kırk kova su getiriyorlar." dedi. Erdoğan aynı zamanda enflasyonun tek haneye ineceğini de belirtti.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkiye Yüzyılı​'nın Emektarları Programı'nda emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti SGK borçlarını ödememekle eleştiren Erdoğan, "Şişirilmiş konser ücretleriyle yandaşlarını zengin ediyorlar ama SGK borçlarını ödemiyorlar" dedi. Erdoğan, emeklilerin refahını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik vefa borcunu ödemek için her alanda çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de emeklilerin sosyal haklarının son 22 yılda ciddi şekilde iyileştirildiğini vurguladı. Erdoğan, 2002 yılında 6.5 milyon olan emekli sayısının bugün 16 milyona ulaştığını ifade ederek, "Emeklimizi asla sosyal güvenlik​ sistemimize bir yük olarak görmedik, sosyal devlet anlayışıyla refah seviyelerini yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

"EMEKLİLİRİMİZİ SGK'YA YÜK OLARAK GÖRMEDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlılar şu şekilde:

"Sizlerin şahsında tüm emeklilere şükranlarımı sunuyorum. Veda borcumuzu layıkıyla ödemek için gayret içindeyiz. 2002'de 6 buçuk emeklimiz vardı, şimdi 16 milyon emeklimiz var. Emeklimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik. Kuşatıcı bir sosyal devlet anlayışıyla hizmetlerimize her gün bir yenisini ekledik.

Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı fonu ile bir mağduriyeti giderdik. 1.8 milyon vatandaşımızın maaşlarında artış sağlayan bir intibak çalışmasını hayata geçirdik. Sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık, banka promosyonları ödenmesini sağladık, bayram sevinçlerine ortak olduk, asgari ödeme miktarlarını ele alıp emekli alt ödeme sınırını artırdık. Emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittik. Farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak artış yaşandı.

EMEKLİ MAAŞINDA 22 YILLIK DEĞİŞİM...

Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için 2018 yılında emekli ikramiyesi uygulamasını başlattık. 2023 yılında hak sahiplerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yaptık. 2024 yılını emekliler​ yılı ilan ederek verdiğimiz değeri gösterdik.

Emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlara pek çok destek verdik. 22 yıldır yanımızda olan hizmet için saçlarını ağartan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük. Emeklilerimizin temel haklarından faydalanamadığı günler geride kaldı.

"GAYEMİZ GERİDE ESER BIRAKIP SİYASETTEN AYRILMAKTIR"

Tayyip Erdoğan olarak, yarım asırdır siyaset sahnesinde olan bir kardeşinizim. Bugüne kadar farklı görevlere geldik, İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır da Cumhurbaşkanı olarak görevdeyiz. Gayemiz geride eserler ve örnek bir siyaset bırakmak. Bulunduğumuz makamlar tapulu malımız değil, tamamı önce Allah'ın sonra da milletimizin emanetidir. Bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın peşindeyiz sadece bunun için mücadele ediyoruz.

Siyasette pusulamız hep şeffaflık ve dürüstlük oldu, siyasetin limanı ahlaktır dedik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu ilkenin ışığında hareket etmeye çalıştık. Meydanlarda ne söylediysek yetki alınca da bunları yerine getirmeye gayret ettik. 2 yıl boyunca Kovid salgını, asrın felaketi deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık ancak şartlar ne olursa olsun elimizden gelen çabayı ortaya koyduk.

"YEREL SÇEİMLERDE VERİLEN VAATLER GERÇEKLEŞMEDİ"

31 Mart seçimleri emeklilerimizin beklentilerinin en fazla istismar edildiği bir seçim olmuştur. Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatler üzerinden vaat panayırları düzenlediler. Türk siyasetine popülizm hastalığını yeniden bulaştırdılar. Biz hep gönül diliyle konuştuk. Vaat yarışına girmek yerine emeklilere verilen vaatlerin hiçbir geçerliliği olmadığını anlattık.

31 Mart akşamı sandıklar kapandı ve emeklilere verilen sözler tamamen unutuldu. Bir konsere verdikleri para emeklilere söz verdikleri rakamdan daha fazla. Şimdi emeklilerle yan yana gelmek dahi istemiyorlar, SGK'ya olan borçlarını dahi ödemiyorlar, bundan da iyi bir şeymiş gibi övünüyorlar. Şişirilmiş konser ücretleri üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, ancak SGK borçlarını ödemeye gelince kırk dereden kırk kova su getiriyorlar. Biz borçlarını hatırlatınca da bundan rahatsız oluyorlar. Aynı çarpıtmayı emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de yapıyorlar."

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