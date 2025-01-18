Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'en küçük müsamah yok' diyerek net mesaj verdi! Terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecek

18 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 17:28

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, terör örgütlerine de net mesaj göndererek, "YPG terör örgütüne karşı en ufak bir müsamahamız yoktur. Yakında bu konuyu kökten çözeceğiz. Bu bela öyle veya böyle bertaraf edilecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mersin'de sinesine gelen hiç kimseyi Yörük diyerek küçümsememiş, Kürt diyerek ötekileştirmemiş, Arap diyerek dışlamamış, Suriyeli diyerek hakir görmemiş, şu şehirden, bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır. Çünkü burası medeniyetler yatağı.

Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız? Mersin Türkiye Yüzyılı'nda adından daha çok söz ettirecek. Seçim sonuçlarının sebebini Mersinli'de değil kendimizde arıyoruz. Demek ki daha çok çalışmamız, ter dökmemiz gerekiyor.

"AK PARTİ ADETA BİR ANADOLU İHTİLALİYLE GÖREVE GELDİ"

Tek parti faşizminin tahrip edici baskıcı politikasının ağır bedellerini ödedik. Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı.

Rahmetli Özal bu oyunu fark edip siyasi ve ekonomik reformlarla ülkemizi asli istikametine çevirmek istediyse de kirli oyunlarla başa çıkamadı. Merhum Özal'a neler yapıldığını hangi iftiraların atıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi.

Bölücü örgütünden FETÖ'süne hatta sınırlarımıza dayanan DEAŞ’ına kadar envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün hiçbir ahlaki ve akılcı gerekçesi olmayan çukur eylemlerini hatırlayın.

FETÖ'nün önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, tehditleri, ambargoları, tuzakları hatırlayın.

Milletimizle kal kalbe verip alçak hesapları boşa çıkardık. Milletimizin bu güçlü desteği mesuliyetimizi artırmaktadır.

"TERÖRE EN KÜÇÜK MÜSAMAHAMIZ YOK"

YPG terör örgütüne karşı en ufak bir müsamahamız yoktur. Yakında bu konuyu kökten çözeceğiz.

Böl-parçala-yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Bölücü terör belası bertaraf edilecek."