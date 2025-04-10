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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı: Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endonezya ile ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar" dedi. İşte konuşmalardan öne çıkanlar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 18:35

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşimin TBMM'de yaptığı hitabı ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Son dakika | Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı: Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar!

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Tüm uluslararası platformlardaki işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek temasıyla yapılacak Antalya forumuna gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Halklarımız arasındaki bağları kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırarak daha da güçlendirmek istiyoruz. Endonezya ile ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar."

Son dakika | Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı: Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar!

"TÜRKİYE OSMANLININ DEVAMI BİZİM İÇİN"

Subianto ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Türk şirketlerini yatırımlar yapmaya davet ettim. Türkiye'yle küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Türk inşaat şirketlerini de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Aşı konusunda ortak üretim söz konusu olabilir. Endonezya, KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istiyor. Suriye'deki istikrarı destekliyoruz. Ukrayna'da barışı destekliyoruz. Türkiye Osmanlının devamı bizim için."

Son dakika | Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı: Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar!

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması."

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Sıkça Sorulan Sorular

ENDONEZYA MARKALARI HANGİLERİ?
Nike ve Adidas gibi büyük markalar Endonezya'da üretilmekte olup, yürüyüş botları, deri ayakkabılar, sandaletler ve çok daha fazlası da Endonezya'da üretilmektedir.
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