Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'den dünyaya ateşkes için seslendi! 'Gazze'de 2 milyon insan suya ulaşamıyor' 

18 Kasım 2024 20:35 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:42

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında İsrail'in zulmü altındaki Gazze'de insanlık dramının büyük boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan 'ateşkes' çağrısında bulundu. Dünyaya "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" diyerek seslenen Cumhurbaşkanı, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın suya erişemediğini açıkladı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan​, G20​ Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu​'daki Gazze​'ye yapılan zulmü haykırdı. "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ateşkes' için çağrıda bulundu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de bir an önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" diyen Erdoğan, "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor" dedi.

"GAZZE'DE 2 MİLYON İNSAN GIDAYA ULAŞAMIYOR"

Gazze'ye Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunulduğunu ve Lübnan'a yardımların ise 1300 tonu aştığına dikkat çeken Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor.

Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise bin 300 tonu aştı.

Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum.