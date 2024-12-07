Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert mesaj: Laf yapıp icraat yapamıyorlar

07 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:55

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Deprem ve Sosyal Konut Teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti icraat yapamamakla eleştirdi. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e sert mesaj yolladı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük temiz suyu yatırımı olan Düzbağ içme suyu projesiyle şehrimizi kaynak kalitesinde içme suyuyla kavuşturduk. Gaziray Metro projesini başarıyla tamamladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Bizleri bağrına basan her bir Gaziantepli kardeşime teşekkür ediyorum. Umudunuz, heyecanınız, coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz.

Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin.

Bu aziz coğrafya, tarih boyunca nice kültür, medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bölge sıradan bir yurt değildir. Burası dünya tarihini yazanların, dünyaya yön verenlerin yurdudur. Vatan topraklarını mukaddes emaneti taşımanın sorumluluğunda işte bu şuur vardır.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvanın anahtarlarını vatandaşlara teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Burada şunu ifade etmek isterim, biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesine sadece konut yapmıyoruz. Okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını yeniliyoruz. Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretim, istihdam ve ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz.

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Ulaşımdan yeşil alanlara eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık.

MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİ

Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor.