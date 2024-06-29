Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 13:38 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider; Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü. Görüşmede iki lider; Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
ERDOĞAN, DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADI
Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.
Kaynak: tgrthaber.com