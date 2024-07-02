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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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İşBaşka30 Ağustos 2021 12:09

Ah çocuğum çok film izledin üstüne anne baba ilgisiz birde oturduğunuz mahhale sıkıntılı olunca iş işten geçti bu saatten sonra dikiş tutmazsın..

Tuğba Budak 29 Ağustos 2021 23:40

Çocuklarınız eşyanız değil onlara saygı sevgi duymaktan başka öteye gidemezsiniz . Keyfinize göre çocuk yetiştirilmez anne babalar tapulu mal gibi çocuğa göz koyarsanız olacağı bu

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