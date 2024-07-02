Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:08
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com
Ah çocuğum çok film izledin üstüne anne baba ilgisiz birde oturduğunuz mahhale sıkıntılı olunca iş işten geçti bu saatten sonra dikiş tutmazsın..
Çocuklarınız eşyanız değil onlara saygı sevgi duymaktan başka öteye gidemezsiniz . Keyfinize göre çocuk yetiştirilmez anne babalar tapulu mal gibi çocuğa göz koyarsanız olacağı bu