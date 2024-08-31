Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

31 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:21

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: AB ya da Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: AB ya da Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Tuzla'daki Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde terörle mücadele mesajı verdi. FETÖ'yü Türk ordusundan çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik" dedi.

Irak ile birlikte bölgede hareket ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız." dedi.

İsrail'in kullandığı hava savunma sistemi olan demir kubbeye de göndermede bulunan Erdoğan, "Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Bölgedeki gelişmeler savunma sanayisinde attığımız adımların önemini gösterdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım.

"BİRİNCİLİĞİ KIZLARIMIZ ALDI"

Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük bir coşkuyla kutladık. Ahlat'ta hem gençlerle kucaklaştık hem de mesajlar içeren önemli bir birliktelik fotoğrafı verdik.

"KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKALAR"

Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. Darbe girişiminden sonra teröre darbeler vurduk. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz.

Azerbaycan'ın Karabağ'ında Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamen yok ettik. Çok yakında kilidi kapatacağız. Bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız.

"ONLARIN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Bölgedeki gelişmeler savunma sanayisinde attığımız adımların önemini gösterdi.

Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek ozrunda olan bir ülke. Tüm yumurtaları tek sepete koyma yanlışına düşmeyeceğiz.

Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz. Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir.