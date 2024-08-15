Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Akademisi Mezuniyet töreninde net mesaj: Terörü tehdit kaynağı olmaktan çıkartacağız!

15 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:48

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Terörle mücadeleden, kamu düzenine kadar birçok konu başlığında önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin 85 milyonun tamamının ortak yurdu olduğu vurgusunu yaptı.

MEZUNLARA TEBRİK

Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 kişiyi görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm mezunları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin şu cesaretinizi gördükçe hepinizle gurur duyuyorum. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerde görev yapan kahraman arkadaşlarınıza tüm güvenlik güçlerimize sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin heyecanı ve sevincine şahitlik etmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca sizlere destek olan hocalarınıza komutanlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri fedakarlıkla büyüten ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün 774 erkek 82 kadın 12 misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencimizi mezun etme mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölücü terör örgütüne karşı tarihi başarılar elde ettik. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız.

"MAFYA, ÇETE VE İNSAN KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK"

Vatandaşımızın huzuruna kast edenlere müsamaha göstermeyiz. Mafya, çete, insan kaçakçısı, teröristmiş bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Cesasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında hızla vatandaşın yanında olacak devletin gücünü hissettireceksiniz.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin"

Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Dağdaki teröristlerin de, şehirdeki eşkıyaların da, nefeslerini kesiyoruz" dedi.