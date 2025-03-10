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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Olaylar kontrol altına alındı!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'deki olaylar büyük oranda kontrol altına alındı" dedi. Suriye lideri Ahmed eş-Şara'nın yatıştırıcı tavrını olumlu karşıladığını ifade eden Erdoğan, "Sayın Şara rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir" diye konuştu.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Olaylar kontrol altına alındı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 18:42

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında özellikle Suriye’de yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki 'istikrarsızlıktan beslenen odaklara' karşı net mesajlar verdi.

Erdoğan, "Biz 'herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde etnik ve mezhebi gerilimler üzerinden kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun son örneğini komşumuz Suriye’de gördük. Eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemleri gerçekleştirdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE’NİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALAN SALDIRILARI LANETLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hükümetinin müdahalesi sayesinde olayların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak bölgedeki hassasiyetin hala devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin, Suriye’nin birliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıya karşı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tür terör eylemlerini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Gereken tüm tedbirleri alıyor, bölgedeki tansiyonun düşmesi için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ramazan-ı Şerif dayanışmamızı perçinlediğimiz, kardeşliğimizi yücelttiğimiz, paylaşmanın lezzetine erdiğimiz müstesna zamanlardır.

Gerek belediyelerimiz, gerek kamu kurumlarımız, gerek vakıf ve derneklerimiz gerekse hayırseverlerimiz Ramazan’ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor. Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez ramazan ayını üzerlerine bomba yağma korkusu duymadan geçiriyor.

İsrail’in vahşi saldırıları altında idrak eden Gazzeli kardeşlerimiz, ateşkesin sağladığı kırılgan ortamda yıkıntıların arasında bile olsa rahat birer nefes alıyor. Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz.

"SURİYE'DEKİ OLAYLAR BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Biz 'herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi üzerinden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalıştırılıyor. Bunun son örneğini komşumuz Suriye’de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Suriye hükümetinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz. Türkiye olarak Suriye’nin birliğini toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı ve terör eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Ayrıca gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara’nın yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz. Sayın Şara rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Suriye’nin on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

"KİMSENİN DİNİ İNANCI İLE İLGİLENMİYORUZ"

Suriye halkının tamamının ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Birbirimizin dostuyuz, kader ortağıyız. Suriye’deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum biz ne Irak’ta ne Suriye’de ne Lübnan’da ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeni ile din ile mezhebi ile inancıyla ilgilenmiyoruz. Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak, bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz. Kimse bize vicdan dersi veremez. Masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez. Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla vermiş bir hükümetiz.

"MUHALEFET SORUMLU DAVRANMALIDIR"

Muhalefet böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Yeni süreçte komşumuz Suriye’nin toparlanması toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruması tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMUNUN DEĞERİ BUGÜN ANLAŞILIYOR"

Videokonferans vasıtasıyla katıldığımız Avrupa birliği toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldık. Türkiye’nin ilk günden itibaren izlediği dengeli tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. Rusyasız veya Ukraynasız bir barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz. Avrupa birliği ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI!

Geride bıraktığımız dönemde ekonomide umut verici haberler aldık. Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak bu yıl daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğiz. Borç yükümüz hafifledi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan güveni yükselmeye başladı. İstihdam oranlarımız yükseliyor. Enflasyonla mücadelede de önemli mesafe aldık. Şubat ayında enflasyon %39’a geriledi. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Düşüş hızlandıkça vatandaşlarımızın alım gücü de artacaktır. Hem doğum yardımları hem de emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ile ilgili teklifimiz bugün grubumuz tarafından Meclis başkanlığımıza sunulmuştur. Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil milletimizi düşünüyoruz.

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