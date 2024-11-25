Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Ali Yerlikaya tepkisi: Terör estirilmesine müsaade etmeyiz!

25 Kasım 2024 19:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:03

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için aldığı tutuklama kararının desteklendiğini ifade etti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda iktidarının önemli adımlar attığını ifade eden Cumhurbaşkanı "Ülkemiz bu konuda çok ileri bir noktaya gelmiştir." dedi. Meclis koridorunda kayyum tepkisi ile karşılaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın arkasında durduğunu belirten Erdoğan, "Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine hiçbir surette 'eyvallah' etmeyiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi! Çok konuşulacak sözler: 'İstanbul Sözleşmesi değil...'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi! Çok konuşulacak sözler: 'İstanbul Sözleşmesi değil...'

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​ 2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını "cesur bir adım" olarak nitelendiren Erdoğan, "Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yaşanan gerginliklere de değindi. Erdoğan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan 'kayyum' gerginliği ile ilgili, "Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine asla müsamaha göstermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, değişime, yeniliğe direnmek hayata direnmek anlamına geliyor.

81 vilayetimizde, sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı’nın Asya’dan Afrika’ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.

Öğretmenlerimizle bir araya geldik, atamaları yaptık. Yeni öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Türkiye bizim hükümetimiz döneminde kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir.

UCM KARARINI DEĞERLENDİRDİ!

UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır.

ENERJİ HARCAMALARINA DESTEK!

Muhalefetin keşfimizi açıkladığımızda akıllarınca dalga geçtiği Gabar’daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önledik.

İstanbul Enerji Forumu, sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yıl başından beri 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar liralık doğalgaz tüketim desteği verdik.

TBMM'DE KAYYUM GERGİNLİĞİ!

Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine hiçbir surette 'eyvallah' etmeyiz.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA!

Yetkisiz çakar, tepe lambası kullanımı ve ruhsatsız ateşli silahlara ceza artırımı hususlarında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

DDK, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek.