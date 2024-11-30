Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sandığın altında kaldı

30 Kasım 2024 16:45 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:58

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek ''Önce seçim sonra kurultay sandığının altında kaldı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti​ Kahramanmaraş​ İl Kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefete sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Depremde ölenleri rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Yüreklerimizi birleştiriyor, kalplerimizi birbirine kenetliyoruz. 155 bininci konutumuzu kurasını çekerek anahtarını hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Bunlardan 3 bin 499'u Kahramanmaraş'taydı.

KAHRAMANMARAŞ'A YENİ SPOR TESİSİ

Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı. 6 Şubat depremleriyle sarsılan Maraş'ı yeniden inşa ediyoruz. Kahramanmaraş küllerinden doğacak. Kara günler geride kaldı.

Şehrimizde 17 bin 500 kişilik stadyumun da olduğu büyük bir spor kompleksinin yapımına başlıyoruz. Hem konutlarımızın hem de spor tesisimizin şimdiden sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Önce seçim sonra kurultay sandığının altında kaldı. Muhalefetin ortada hiçbir eseri yok Yapıcı muhalefet diye bir kavram bilmiyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde iletti.

Peki, sonra ne oldu? Bize "enkazın altında kalacak" diyen zatın bizatihi kendisi, önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak "bay bay" oldu. Şimdi ne yüzüne bakan, ne kapısını çalan var, ne mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli bize sataşıyor. Ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor. Önce seçim sonra kurultay sandığının altında kaldı.

''MUHALEFETİN ESERİ YOK''

Muhalefetin ortada hiçbir eseri yok. Eski genel başkanın kötü mirasını, maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar. Yapıcı muhalefet diye bir kavram bilmiyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız.

AK Parti; milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin "ayar verdiği" bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir "ayar verme" olarak görüyoruz.

AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde iletti. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Millete hizmet yolundan ayrılmayacağız. Milletimizin mesajları başımızın üstünde. Her kim bu millete tepeden bakıyorsa bizden değildir. Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Biz değişimin, hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanıyoruz.

Siyasetlere gönüllere girme seferberliğidir. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Saflarımıza katarak güçleneceğiz. 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönüllerine girmek amacımız.

"KAYBEDECEK TEK İNSANIMIZ YOK"

İçimizde istikametini şaşıranlar varsa onları behemehal hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek yeniden kucaklayacağız.

"'BİSMİLLAH' DEDİK"

12 Ekim’de başladığımız ilçe kongrelerimizi hemen hemen tamamladık. 8’inci Olağan İl Kongrelerimize Kahramanmaraş’ta "bismillah" dedik. Kongrelerimizi, işte bu seferberliğin, işte bu yarışın işaret fişekleri haline getirmemiz gerekiyor. AK Parti’yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti’yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE​'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı olarak terör sorununu kaynağında çözeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Vatanımız toprağımız bir, bayrağımız marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir, biz Türkiye'yiz. Terör prangasını parçalayıp atacağız. Bu hedefe ulaşmak için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.