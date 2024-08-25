Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde dikkat çeken mesaj

25 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Ahlat'ı tekrar cazibe merkezi haline getirmek için çok çalışıldığını ifade etti. Ayrıca Erdoğan Türkiye'nin nüfusunun mevcut nüfustan ibaret olmadığını ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir medeniyet köprüsüdür. Ahlat'ta bin yıldır atan nabız milletimizin ve devletimizin nabzıdır. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek değerlerin değerini bilmektir. Ahlat Anadolu'da tarihin yazılmasında daima pergelin sabit noktası olmasıyla iftihar duyduğumuz şehirdir.

AHLAT İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ahlat'ı yeniden bir cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Bin yıl öncesinde kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi İnşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu oldu. Türkiye sadece mevcut nüfusundan ibaret değildir. Nüfus varlığı istatistikle ölçülemeyecek kadar büyüktür.