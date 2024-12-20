Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor

20 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:37

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mardin 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, ''Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP, bu yalın gerçeği görmek istemiyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mardin 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mardin üzerinden hesap yapanlar hüsrana uğrayacaktır. Laz, Kürt, Ermeni biz hep birlikte Türkiye'yiz'' dedi. Ayrıca Erdoğan, Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mardin Türkiye'nin özü, özetidir. Bir mahallesi Bursa ise, diğeri Adana'dır. Bir mahallesi Bosna ise diğeri Halep, Hama, Humus'tur. Kirli oyunlara, saldırılara rağmen yolumuzdan dönmedik. AK Parti'nin kurucu değerleri samimiyettir. Her insan gibi bizim de hatalarımız olabilir. Ama siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik.

AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. İster vesayet odakları ister gayrimeşru yapılar tarafından olsun milli iradenin tasavvut altına alınmasına izin vermedik.

"KÜRT DÜŞMANI CHP''

Var oluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Reformlarla, sessiz devrimler ile, düzenlemeler ile bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi bedelleri ödediğimizi Mardin iyi biliyor. Bu uğurda kimlerin karşısına dikildiğimizi Mardin çok iyi biliyor. Tek parti faşizminin mirasçısı CHP'nin neler yaptığını hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalanlar terörün bitmesini asla istemedi. Demokrasinin güçlenmesini istemediler.

Adımlarımıza karşı bölücü örgüt şehirlerimizi çukura boğdu. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktı. Pek çok ilçemizi çukur terörü ile bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna müsaade edemezdik. Bölücü örgütün eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmeti isteyene destek olmayı görevimiz biliyoruz.

"SAYIN ÖZEL VE CHP, BU YALIN GERÇEĞİ GÖRMEK İSTEMİYOR"

İktidarımızda daima ilkeli davrandık. Bölücü örgütün şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Terör özgürlüğün, hukukun demokrasinin düşmanıdır. Demokrasi ile terör hiçbir yerde bir arada bulunmaz. Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP, bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Geçici görevlendirme yapılan şehirlerimizde olan budur. Bu kurallar yok sayıldı. Devlet önlem alınca birileri istismara başladı. Biz kendi kabahatini devlete yıkma peşinde olanlara eyvallah demeyiz. Sandıkta milletten alan yetkiyi millete hizmet için kullananlarla sorunumuz yok. Kurallara uyanlarla sorunumuz yok. Terör baronlarınla boyun eğmeyenlerle sorunumuz yok. Belediyeleri bölücü örgütün arpalına çevirmeyenlerle sorunumuz yok, ama bunları yapanlarla sorunumuz olacaktır.

"TÜRKİYE'NİN KILINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN HASSAS ADIMLAR ATIYORUZ"

Bölgemizde kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için hassas adımlar atıyoruz. 910 km uzunluğunda sınırımız olan Suriye ile hep yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü Suriye'yi kaderine terk etmedik. Suriye halkını biz bu topraklarda misafir ettik. CHP "gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz" derken ben onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız dedik. Son asrın en çetin sınavını vermeyi başardık, ey batı siz ne yaptınız. Siz böyle bir kapı açmadınız ama biz açtık. Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. 61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriye halkı geleceğine artık daha güvenle bakıyor. CHP dikkat et, biz bu kardeşlerimizi kovmadık. Arzu eden gönüllü olarak evine dönebilir dedik. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlük coşkusunu paylaşırken dualarında bizi ve milletimizi unutuyor. Bizi eleştirenler bugün bize hak veriyor. Zalimin karşısında mazlumun yanında durarak tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.

Mazlumun yanında saf tuttukça rabbim de milletimizin önünü açacaktır. Onlar her türlü tuzağı yapabilir. Tuzakların üzerinde bir tuzak vardır ki o da Allah'ın tuzağıdır. Onun üzerinde yok.