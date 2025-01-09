Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Saat belli oldu

09 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:16

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 16.30'da görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan ile MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. Son dakika haberine göre görüşme saat 16.30'da başlayacak.

MASADAKİ KONULAR NELER?

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iki liderin ana gündem maddelerinden birinin siyasi partiler, DEM Parti ve İmralı üçgeninde bir süredir devam görüşmeler olacağı belirtiliyor. Ayrıca Erdoğan​ ve Bahçeli​'nin Suriye'deki devrim sonrası bölgedeki son duruma ilişkin de fikir alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI BAŞLAYAN SÜREÇ

DEM Parti heyeti, MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye konuşmasının ardından, terörist başı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret ettikten sonra siyasi parti turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında önce MHP'nin kapısını çalan DEM heyeti ardından AK Parti heyetiyle bir araya gelmişti.