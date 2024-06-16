Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bayramlaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:37
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre görüşmede; Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com