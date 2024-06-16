Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bayramlaştı

16 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşmede; Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Son dakika haberinin detayları gelecek...