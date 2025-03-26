Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı

Son dakika haberine göre Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler İle İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

'TEHDİT EDENLER KAYBEDECEKLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA GÜZEL HABER

2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak."