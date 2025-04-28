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 | Merve Yaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam vererek açıkladı! Türkiye'de kaç göçmen var?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de muhalefetin iddia ettiği göçmen sayısının olmadığını belirten Erdoğan, "2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 21:07

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki göçmen sayısını da açıkladı.

Suriye'ye dönenlerin sayısını da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şöyle dedi:

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI

Ülkemizde muhalefetin özellikle de insan düşmanı gibi kişilerin dediği gibi bir göçmen sayısı yoktur. 2 milyon 8689 bini Suriyeli, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalan, 176 bini uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam vererek açıkladı! Türkiye'de kaç göçmen var?

Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Uluslararası öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesini teşvik ediyoruz.

190'ı aşkın ülkeden öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Ülkemizde illegal olarak 263 bin kişi sınır dışı edildi, son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiştir. 23 bin 780 kişi gözaltına alındı.

Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Bizi biz yapan kadimler merciinden bakıyoruz. Devletime sığınan mazlumu asla vermem.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam vererek açıkladı! Türkiye'de kaç göçmen var?

SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI

Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm ve çatışmalar 8 Aralık itibarıyla sona erdi. 1 milyon insanı katleden Esad rejimi devrilirken Suriye halkının özgürlüğünü temsil eden yeni yönetim göreve geldi. Yeni yönetim Savaş yorgunu Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyor. Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı yükseldikçe dönenlerin sayısı arttı.

200 bin kişiye ulaştı. Vatan topraklarına onurlu biçimde dönenlerin sayısı da 931 bin 450 kişiyi buldu. Türkiye olarak son asrın en büyük sınavlarından birini vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Tam 13,5 yıl boyunca çok ağır eleştirilere maruz bırakıldık. Ülkemizdeki mazlumları otobüslere doldurup ölüme göndermekten birçok şey atlattık. Nefret söylemlerine, ırkçı vandallığa müsaade etmeyeceğiz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam vererek açıkladı! Türkiye'de kaç göçmen var?


"ENSAR OLMAK NE KADAR GÜZEL BİR ŞEY"

Hatırlayın Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyiz demiştim.

Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Göçü onların anladığı manada değil göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak görmüştük.

Biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var, bunlar bizim evlatlarımız. İşte güzellik burada. İşte ensar olmak ne kadar güzel bir şey.

"GÖÇ MESELESİ GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR"

Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar.

Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor.

Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti.

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