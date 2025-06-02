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 | Murat Makas

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna'nın barış görüşmelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Putin, Zelenski, Trump'ı bir araya getirmek istiyoruz'' dedi.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 18:17

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye her sorunu çözecek güçte. Terörsüz Türkiye bunun miğferi olacaktır'' dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz

''PUTİN, ZELENSKİ VE TRUMP'I BULUŞTURMAK İSTİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğü bugün açık olarak görülüyor. Demokrasimiz her türlü sorunu çözecek yetkinliğe sahip. Rusya-Ukrayna savaşının adil sona erdirilmesi için ilkeli politikamızı teyit ettik. Bugün heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekten muhteşem buluşma oldu.. Esir değişimi binin üzerine çıktı. Esir değişiminin dışında her iki tarafta bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar gerçekten çok büyük. İstanbul bu iş için dönüm noktası oldu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz

Putin, Zelenski, Trump'ı bir araya getirmek istiyoruz. İstanbul'u barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bu buluşmadan sonra adımını atacağız.

Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla, milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. Savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı komşumuz Suriye'ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması bakımından yeni dönemi başlattı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Gayemiz, ülkemizi kalkındırmak, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz

"ENERJİ KONUSUNDA ÇOK DAHA MÜJDELİ HABERLERİMİZ OLACAK!"

Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye dönük yaptırımları kaldırma kararının ardından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bayrama yönelik tedbirlerimizin yanısıra bu konuyu görüştük. Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye'ye hava yollarına düzenli seferler başlayacak. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik, dirlik, bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini cani gönülden tebrik ediyorum.

25 Mayıs'ta Pakistan Başbakanı sayın Şahbaz Şerif ve heyetinin ülkemizi ziyareti her bakımdan anlamlıydı. Pakistan hükümetinin Hindistan'da yaşadığı sağduyulu tutum felaketi önlemiştir.

27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümü olan günde demokrasimizi koruma kararlılığımızın altını tekrar çizdik. Millete, memlekete, demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerin bedelini canlarıyla ödeyen şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte yazdığımız destanla darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmış bulunuyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Putin, Zelenski ve Trump'ı buluşturmak istiyoruz

"SULTAN FATİH'İN İZİNDEN GİTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Osmangazi yüzer petrol platformunu Karadeniz'e uğurladık. Şimdi orada 20 sene inşallah sondaj çalışmalarını yapacak. Ardından Beykoz, Arnavutköy, Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Dört yeni millet bahçemizin İstanbulumuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem alanlarında toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Sultan Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.

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