Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

09 Haziran 2024 13:56 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı.

"AYBÜKE KIZIMIZIN KATİLLERİYLE MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz"

HAYATININ BAHARINDA ŞEHİT OLDU

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Hayalini kurduğu mesleği sadece birkaç ay yapabildi. Eli kanlı PKK'lı teröristler, hem hayallerini hem de hayatını elinden aldı.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi oldu. PKK terör örgütü, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı. Şenay öğretmen, Kozluk ilçesinde görevini aşkla yaparken tam bu noktada şehit edildi.