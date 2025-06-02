Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcaklıkları işaret ederek uyardı: Bir yerde ateş yakmayın!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeşil Vatan Kahramanları Göreve Başlıyor'' ormanlarımızın tehlike altında olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Eğer hava sıcaklığı yüksek nem düşükse rüzgarda fazla ise bir yerde ateş yakmayınız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeşil Vatan Kahramanları Göreve Başlıyor'' programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Doğal kaynaklar üstünde baskı artıyor. Orman varlığımız tehdit ve tehlike altında. Yaz aylarına girdiğimiz günlerde eğer hava sıcaklığı yüksek nem düşükse rüzgarda fazla ise bir yerde ateş yakmayınız. Dünya en sıcak 9 yılı geride bıraktı'' dedi.

RAHİM DEMİRBAŞ MESAJI

Ağaçlandırma faaliyetleri ile temayüz eden ve ebediyete uğurladığımız Rahim Demirbaş'a, yani Orman Dede'mize Allah'tan niyaz diliyorum. Rahim Demirbaş orman sevgisi ile herkesin gönlünde yer edinmiş mümtaz bir isimdi.

Bilvesile orman yangınları ile, sellerle mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.

"ORMANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA"

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

"ARTIK DAHA YIKICI YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

25 Temmuz 2024'te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplara, daha uzun vadeli hasarlara, etkilere yol açıyor. Veriler 2025'in daha sıcak geçeceğini gösteriyor.

"BU BÜYÜK BİR İHANETTİR"

Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir. Rabbim ülkemizin her türlü afetten korusun.