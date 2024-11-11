Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: İsrail'e ambargo uygulanmalı

11 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Filistin'de saldırılarını sürdüren Netanyahu hükümetine tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'e silah ambargosunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Netanyahu hükümetine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Netanyahu hükümeti İran'da gerilimi tırmandırıyor. İsrail Gazze'ye insani yardımları engelliyor. Bizler yardım etmeye devam edeceğiz'' dedi.

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULANMALI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İsrail kadın ve çocukları katlediyor. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırıyor. Bir yandan acil ateşkes yapılmasına odaklanırken bir yandan Gazze'ye yardım yollanmasında acil çözüm bulunması şarttır.

Adım adım Batı Şeria'ya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batı'lı ülke her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun buraya gelmesine yol açmıştır.

İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davasında bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalini maaliyeti olduğunu hissettirecek tüm önerilere açığız.