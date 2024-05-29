CHP'ye iade-i ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

29 May 2024 13:55 - Güncelleme : 29 May 2024 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin bir açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını duyurdu.

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu da yöneltildi. İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini belirten Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.