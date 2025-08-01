Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İsrail cinayet şebekesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda gençlerle buluştu. Konuşmasında gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 11 yıldır milyonlarca gence ulaştığını ve kıymetli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Yaz okullarına katılan 400 bin öğrencinin dolu dolu zaman geçirdiğini ve yeni dostluklar edindiğini belirterek, bu gençleri yetiştiren ailelere ve rehberlik eden hocalara teşekkür etti. Konuşmasının önemli bir bölümünü bölgesel gelişmelere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan "son asrın en vahşi soykırımı"na dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gözleri ümitle, sevgi ile, imanla ışıldayan siz genç kardeşlerimle beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Bizleri İstanbul'da böylesi bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımıza teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum. TÜGVA 11 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Çeşitli programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor.

"GENÇLERİMİZİ MARJİNALLERİN İNSAFINA BIRAKMAYIZ"

Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler.Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler, yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE AZ KALDI"

Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye çok az kaldı.

"GAZZELİ ÇOCUKLARIN ŞEHADET HABERİNİ ALIYORUZ"

Her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Siyonist cinayet şebekesinin yerle yeksan ettiği Gazze'de susuzlukla ve açlıkla mücadele ediyorlar. Çocukların, kadınların, açlıktan şehadet haberini alıyoruz. Anne ve babalar enkazların arasından kilometrelerce yürüyüp bir un, su alabilmek için canını ortaya koyuyor. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı gerçekleşiyor. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'de zulmün sona erdiği günleri bir gün göreceğiz."