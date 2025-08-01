Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İsrail cinayet şebekesidir

TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Gazze'deki acılara değinerek, terörden arınmış, huzurlu bir Türkiye vurgusu yaptı. Erdoğan, "Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye çok az kaldı" dedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 19:51

Cumhurbaşkanı , TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda gençlerle buluştu. Konuşmasında gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Erdoğan, Vakfı'nın 11 yıldır milyonlarca gence ulaştığını ve kıymetli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Yaz okullarına katılan 400 bin öğrencinin dolu dolu zaman geçirdiğini ve yeni dostluklar edindiğini belirterek, bu gençleri yetiştiren ailelere ve rehberlik eden hocalara teşekkür etti. Konuşmasının önemli bir bölümünü bölgesel gelişmelere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de yaşanan "son asrın en vahşi soykırımı"na dikkat çekti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İsrail cinayet şebekesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gözleri ümitle, sevgi ile, imanla ışıldayan siz genç kardeşlerimle beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Bizleri İstanbul'da böylesi bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımıza teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum. TÜGVA 11 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Çeşitli programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor.

"GENÇLERİMİZİ MARJİNALLERİN İNSAFINA BIRAKMAYIZ"

Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler.Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler, yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İsrail cinayet şebekesidir

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE AZ KALDI"

Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye çok az kaldı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İsrail cinayet şebekesidir

"GAZZELİ ÇOCUKLARIN ŞEHADET HABERİNİ ALIYORUZ"

Her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Siyonist cinayet şebekesinin yerle yeksan ettiği Gazze'de susuzlukla ve açlıkla mücadele ediyorlar. Çocukların, kadınların, açlıktan şehadet haberini alıyoruz. Anne ve babalar enkazların arasından kilometrelerce yürüyüp bir un, su alabilmek için canını ortaya koyuyor. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı gerçekleşiyor. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'de zulmün sona erdiği günleri bir gün göreceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu
ETİKETLER
#türkiye
#gazze
#recep tayyip erdoğan
#soykırım
#gençlik
#Tügva
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.