Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında görüş ayrılığı iddialarına net cevap!

13 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:17

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kazakistan temasları sonrası yurda dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, son günlerde muhalefetin ortaya attığı, Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılıklarının yaşandığı iddialarını sert bir dille eleştirdi. CHP lideri Özgür Özel'in şehit aileleri üzerinden prim yapmasını samimi bulmadığını belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok çarpıcı Suriye ve sınır ötesi operasyon mesajı: Ben hala Esad’dan umutluyum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok çarpıcı Suriye ve sınır ötesi operasyon mesajı: Ben hala Esad’dan umutluyum

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kazakistan'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Diplomasi trafiğinin yaşandığı programlarda, önemli kararlar alındı. Erdoğan, yurda dönerken uçakta gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

'TERÖRLE MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Son günlerde muhalefetin 'Erdoğan ve Bahçeli arasında görüş ayrılığı var' iddialarına cumhurbaşkanı son noktayı koydu: "Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik.

Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik.

Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz."

'İSRAİL'E KARŞI İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptığı katliamların Orta Doğu'ya yayılma ve Türkiye'yi etkileme riskine karşı iç cepheyi güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, destek olmayan muhalefete de yüklendi:

"Şu anda muhalefetin böyle bir derdi yok. Muhalefetin böyle bir derdi olmadığı için biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Mecburuz, başka çare yok. Gelen bütün haberler de Suriye’de alınan netice bana göre Suriye’yi de rahatlatacak.

Ama bizim burada Beşşar Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır. Bizim iç cephemizi sağlam tutma anlayışımızı muhalefet anlayamamış gibi görünüyor.

'MUHALEFETİ YANIMIZDA BULAMADIK'

İç cephenin tahkimi elbette her zaman önemli ancak ne yazık ki iç cepheyi güçlendirmek istediğimizde ortak hassasiyetlerle hareket eden bir muhalefeti yanımızda bulamadık. Muhalefet gündelik siyasi meseleler, kazançlar, rantlarla uğraşıyor.

Biz ise küresel ve bölgesel riskleri okuyarak, uzun yıllara sirayet edecek politikalar üzerinde çalışıyoruz. İç cephemizi sağlam tutarken aynı zamanda teröre de göz açtırmayacağız. İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor.

Bizler birlik ve beraberliğimizi güçlendirme çağrısı yapıyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara, bizi parçalamaya çalışanlara aynı kararlılıkla ve aynı tonda yanıt verelim ve “biz biriz, bütünüz, hep birlikte Türkiye’yiz” diyelim istiyoruz.

Aramıza nifak sokmaya çalışanların elleri boş kalsın diye uğraşıyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu bizim mayamızda var zaten. Bize birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi hatırlatacak bir kıvılcımdır iç cepheyi sağlam tutma çağrımız. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı tutunup, oluşturduğumuz o eşsiz tabloyu lekelemeye çalışanları elimizin tersiyle itelim çağrısıdır."

'KONSER BELEDİYECİLİĞİ YAPMADIM'

Son günlerde kamuoyunda sıklıkla tartışmaların odağında olan İstanbul ve Ankara Belediyesi'nin düzenlediği konserlerde ünlü sanatçılara milyonlarca para akıtmasına da müdahale edileceğini dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

"Belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul’un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak.

Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul’da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim.

'HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORARIZ'

Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde.

Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız.

Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız."