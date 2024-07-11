Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de net mesaj: Terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

11 Temmuz 2024 13:44 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde önemli mesajlar vermeye devam ediyor. Türkiye çevresinde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenlere seslenen Erdoğan, "Bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nden katliamlarına devam eden işgalci İsrail'in çatışmayı yayma girişimlerinin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır"