Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreteri Feridun Hadi Sinirlioğlu'na tebrik

06 Aralık 2024 18:39 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:03

Son dakika haberi: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinirlioğlu'nu tebrik ederek, "Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum" dedi...

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Son dakika haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinirlioğlu’nu tebrik etti.

ERDOĞAN: BARIŞA KATKI SUNMASINI DİLİYORUM

Erdoğan, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sinirlioğlu, ilk açıklamasında 57 üye ülkenin vardığı anlaşmanın, kendisi ve Teşkilatın diğer 3 kurumunun başına seçilen isimlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Yeni AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Malta’daki 31’inci Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

57 ÜYE ÜLKENİN GÜVEN OYUNU ALDI

Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreterliği görevinin büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Sizin liderliğinizde (Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg) 57 üye ülkenin anlaşmaya varması, sadece bir örgüt olarak AGİT'e olan inançlarını değil aynı zamanda bana ve üç kurumun başkanlarına olan güvenlerini de göstermektedir." dedi.

Kendisine gösterilen bu güveni yeni görevinde büyük bir sorumluluk anlayışıyla ele alacağını kaydeden Sinirlioğlu, üstlendiği görevin kolay olmadığını, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere AGİT bölgesinin tamamında ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunulduğunu, üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

"KARARLIYIM" MESAJI

Sinirlioğlu, ilk önceliğinin AGİT’in çalışmalarına dahil olmak ve Teşkilatın bütün kurumlarında özveriyle çalışan personeli tanımak olduğunu ifade etti. Organizasyonun yönetimi ve yürüttüğü operasyonlarla ilgileneceğini dile getiren Sinirlioğlu, "AGİT’in gelişen güvenlik ortamına ve katılımcı devletlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır ve çevik kalmasını sağlamaya kararlıyım." diye konuştu.

Sinirlioğlu, "Genel Sekreter olarak üstlendiğim rol, katılımcı devletler arasında bir köprü ve kolaylaştırıcı olarak hareket etmeme, AGİT'in önündeki derin zorluklara ve gerçek fırsatlara uzlaşı ve çözümler getirmeme olanak sağlayacaktır." şeklinde konuştu. Örgütü ileriye taşımak ve AGİT’in güvenlik alanındaki etkisini derinleştirmek için yoğun şekilde çalışacağını vurgulayan Sinirlioğlu, zorlu bir süreçte AGİT’in genel sekreterliği görevini sürdüren selefi Helga Maria Schmid’e de çabalarından ötürü teşekkür etti.

"57 DEVLETİN TARAF OLDUĞU BİR TEŞKİLATIN GENEL SEKRETERİ OLARAK SEÇİLDİM"

Sinirlioğlu, ayrıca Ukrayna’daki savaş nedeniyle tutuklu bulunan 3 AGİT personelinin de serbest bırakılması için elinden geleni yapacağının altını çizdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, Polonya’nın, Rusya’nın AGİT’ten çıkarılmasına ilişkin bir teklif yaptığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "57 devletin taraf olduğu bir teşkilatın genel sekreteri olarak seçildim ve katılımcı ülkelerin sayısı ile ilgili bir söz ifade etme görevim yok." ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, AGİT’in kapsamlı güvenlikle ilgili bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın taraflarının görüşmelere başlamaları halinde AGİT olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin başka bir soru üzerine Sinirlioğlu, "Ben aslında bekleyip görmek durumundayım. Daimi konseyde çalışma ortamı nasıl olacak? Tabii ki katılımcı devletlerin arasında nasıl bir çalışma ortamı olacak? Bunu bekleyip görmem gerekiyor. Onlar için iyi bir kolaylaştırıcı olacağımı düşünüyorum. Fikir birliğine varmaları için onların da yardımıyla elimden geleni yapacağım. Onlar, bir şey yapmazsa mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FERİDUN HADİ SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Lisansını tamamladı. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı.

31.05.1982-31.10.1982 Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

01.11.1982-28.02.1983 Askerlik Görevi

01.03.1983-22.10.1985 Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı 22.10.1985-31.08.1988 İkinciKatip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği

31.08.1988-17.09.1990 Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği

17.09.1990-30.07.1991 Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı

30.07.1991-31.08.1992 Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri, Başbakan Özel Danışmanı

31.08.1992-02.09.1996 Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği, New York

02.09.1996-15.09.2000 Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı

15.09.2000-01.07.2002 Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

01.07.2002-15.01.2007 Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği

24.01.2007-21.08.2009 İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

21.08.2009 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

28.08.2015-24.11.2015 Dışişleri Bakanı