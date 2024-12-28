Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret ve faiz indirimi mesajı! 'Adımlarımızı hesaplayarak atarız'

28 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:17

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Asgari ücretten faiz indirimine, fahiş fiyatlardan sosyal konut projelerine kadar birçok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin" dedi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın doğru bir karar olduğunu savunan Erdoğan yeni bir sosyal konut müjdesi vererek, "Konut ve kira fiyatlarının enflasyona etkisini asimetrik olarak görüyoruz. Sosyal konut seferberliği başlatacağız. Sabit gelirli vatandaşımız da konut sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, partisinin Bursa​ 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ve hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'SABİT GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ ENFLASYONDAN ETKİLENDİ'

Artan döviz kurlarının enflasyonu tetiklemesi nedeniyle sabit gelirli vatandaşların sıkıntı yaşadığının farkında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı Bursamızı da etkilemiştir. Memur çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha sık karşılaştılar." dedi.

Vatandaşların serzenişlerine kulaklarını tıkamadıklarına vurgu yapan Erdoğan, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade etti.

"İNSANLARIMIZIN SERZENİŞİNE KULAKLARIMIZI TIKAMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek şahsen gerek ittifak olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. 85 milyonun derdini iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her vatandaşımızın talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz.

"MİLLETİMİZ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARI BOYKOT ETSİN"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasadaki fırsatçılara karşı boykot çağrısı yaptı.

Fırsatçıların keyfi fiyatlandırma alışkanlıklarının işleri zorlaştırdığını ifade eden Erdoğan, serbest piyasa ekonomisini istismar eden bir kesim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapanları boykot etmesidir." şeklinde konuştu.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİ İSTİSMAR EDEN BİR KESİM VAR"

Erdoğan'ın diğer açıklaması şöyle: "Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere milletimizin maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Bunun için enflasyon gibi hayat pahalılığı mazereti olarak kullanılan hususları ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Öncelik enflasyonu düşürmek. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fırsatçıların keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi zorlaştırıyor.

Serbest piyasa ekonomisini istismar eden bir kesim var. Bunların da üstesinden geleceğiz. Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapanları boykot etmesidir.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı eleştirenlere seslenen Erdoğan: "Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesap yaparak atarız. Bu bizim de içimize sinen emekçimizin tam

İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok.

İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz.

Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz."

"SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

Her kesimden vatandaşın ev sahibi olması için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut ve kira fiyatlarının enflasyona etkisini asimetrik olarak görüyoruz. Sosyal konut seferberliği başlatacağız. Sabit gelirli vatandaşımız da konut sahibi olacak.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz."