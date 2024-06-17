Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuralıkla Mücadele Günü mesajı

17 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nün hayırlara vesile olmasını diledi.

"GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN..."

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz"