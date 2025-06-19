Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde muhalefete sert tepki! 'Acınacak haldeler'

Son dakika haberi: Asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan bölgeler ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kahramanmaraş’ta düzenlenen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır" dedi. Muhalefete de sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Muhalefet gerçekten acınacak halde. Onlar didişirken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan bölgeler ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nin anahtar teslim törenine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız.

"AZERBAYCAN'IN YAPTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"

Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinini en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycandır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız".

"BİZİM GURUR TABLOMUZ"

Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor.

Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

"DEPREM BÖLGESİNİ DEVASA BİR ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRDİK"

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz.





Muhalefet gerçekten acınacak halde. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşimizin kardeş arkadaşı olacağız. Biz şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken kavga ederken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz."



