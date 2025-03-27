Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bölücülere fırsat vermeyeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dini Azınlık temsilcileriyle iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

''FIRSAT VERMEYECEĞİZ''

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.