Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a saldırı sonrası ilk açıklama: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

14 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:51

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.

Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

Detaylar geliyor...