Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Meral Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti

30 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:48

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı tüm davalardan feragat etti.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, eski İYİ Parti​ Genel Başkanı Meral Akşener​ hakkında açtığı tüm davaları geri çekti.

AVUKATI BİZZAT AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.