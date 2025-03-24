Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Eğitim Ailesi ile İftar programında açıklamalarda bulundu. ''Eğitimde devrim gerçekleştirdik'' diyen Erdoğan, ''800 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Her millet kendi özüyle kendi cevheriyle yol alır. Milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden alır. Son iki asırdır bu milleti kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine meydan vermemek asli görevimizdir.

Eğitim alanında devrim gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ders araç ve gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Öğrenci başında düşen öğretmen sayısını da çok iyi bir düzeye getirdik.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİNİN GÜMBÜR GÜMBÜR GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Görüyoruz ki zaman zaman gençlerimiz hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalıyor. Gençlere yönelik bu yaklaşım doğru değil. Gençlerden çok ümitvarım. Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum"