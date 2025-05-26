Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevini kötüye kullananlara net mesaj! 'Gözünün yaşına bakmayacağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kamu etik bilincinin yaygınlaşacağını söyleyen Erdoğan insanı merkeze alan anlayışın var olacağını söyledi. Hukuku kimsenin çiğneyemeyeceğinin de altını çizen Erdoğan "Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında devletin intizam ve düzen demek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklaması şöyle;

"MİLLETİMİZİN HAKKININ YENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir.

Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, intizam demektir.



Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır.

"KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmasının başında tüm kamu görevlilerinin Etik Günü'nü ve Etik Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, "Ülkemizde ve yurt dışında vatandaşlarımıza fedakarca hizmet eden kamu çalışanlarımızın tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Etik Haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.



İki güzide kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünü "fevkalade anlamlı ve isabetli" bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir. Protokolün her iki kurumumuz için de hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, Kurul Başkanımıza ve Aile Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.