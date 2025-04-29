Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gümrük vergisi mesajı! 'Fırsata çevirme gayretindeyiz'

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:



Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarı da büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum. Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz.

Türk ekonomisine güveniyoruz. Batı ile doğu kuzey ile güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atıf ediyoruz. Türkiye ekonomisi bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor.

Depremin ekonomiye doğrudan maliyeti 104 milyar doları dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Geri adım atmayacağız. İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin Covid salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz.