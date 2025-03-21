Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halkı sokağa çağıran Özgür Özel'e sert tepki! Asla göz yummayacağız!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP lideri Özgür Özel'in 'sokaklara çıkın' çağrısına çok sert tepki gösterdi. Vandallığa boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan "CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma devam ederken CHP'de sokak çağrıları art arda geliyor. İlk çağrı, Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

Vandallığa boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan "CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.



"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

Sokakların karışmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Ramazan-ı Şerif ile Nevruzu birlikte idrak ettiğimiz bu özel günde İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokakların karıştırılmak istenildiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik. CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur.

"TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMUŞ BİR ÜLKE DEĞİL"

Darbecilere cesaret veren tavırları, sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması açıktır. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Türkiye, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

BALYA BALYA PARA KULELERİNİ MİLLETE İZAH EDİN

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. İçinize sindirebiliyorsanız balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. CHP içerisindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa boyun eğmeyeceğiz."