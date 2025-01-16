Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Ateşkes ihlal ediliyor!

16 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 19:14

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen ortak basın toplantısında ateşkes kararı sonrası Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail hakkında konuştu. Erdoğan, "Ateşkesin ihlaline izin verilmemeli. İsrail katliamlarına devam ediyor" dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Moğolistan ile kültürel ilişkilerimizi devam ettirmeyi teyit ettik. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Hamas​ ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istiyorum. İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze​ halkına ve Filistin halkına hayırlı olmasını diliyorum. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit verilmesine rağmen Gazze teslim olmadı, teslim alınamadı. Gazze zâlime boyun eğmedi. İsrail'in yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak gibi çok önemli işler bizi bekliyor. Gazze'de ateşkesin sürmesi için çabalamaya devam etmemiz gerekiyor. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi haklı olarak endişelerimizi artırmaktadır. İsrail'in ateşkesi istismar etmesine izin verilmemeli."

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