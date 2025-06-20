Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ses çıkarmayan kim varsa suça ortaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek ''Zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzelilere selam olsun'' dedi.

FİLİSTİN'İ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, minik omuzlarında anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzeli yetimleri, öksüzleri, her türlü zorbalığa ve zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini, asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, Rabbim her birinin yar ve yardımcısı olsun diyorum.

Forum kapsamında iki gün boyunca yapılacak toplantı ve istişarelerin, alınacak kararların, gençlerimiz başta olmak üzere ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, 20. yılını geride bırakan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun yürüttüğü faaliyetleri son derece kıymetli bulduğumu belirtmek istiyorum.

Diplomasi Akademisi'nden Uluslararası Kuluçka Merkezi'ne, eğitim, sivil toplum, girişimcilik, hukuk, diplomasi, medya, insan hakları ve gönüllülük gibi alanlarda icra edilen bu çalışmalar, geleceğimiz adına kritik önemdedir. Bilhassa, dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden oluşan ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan Gazze Mahkemesi ve We Channel gibi oluşumlar, İsrail'in kanlı ve kalleş yüzünün dünyaya faş edilmesi bakımından oldukça isabetlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz. Aramıza sahte ve sanal duvarlar örmeyeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. Dünya görüşümüz hayat tarımız farklı olabilir, biz bu kimliklerimizden önce Müslümanız, Müslümanlık hepimizin en üst kimliğidir" dedi.

