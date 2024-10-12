Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine değişimi sinyali! 'Duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız'

12 Ekim 2024 12:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:00

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretleri dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabine’de yeni değişimlerin olacağının sinyalini veren Erdoğan, “Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ Arnavutluk​ ile Sırbistan​'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretleri tamamlayarak yurda döndü. İki ülkede de bir dizi anlaşmaya imza atan Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

YENİ REVİZYON OLABİLİR

Erdoğan önemli ziyaretleri sonrasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda iki yeni ismin değiştiği Kabine​'de yeni bir revizyon olacağının sinyalini veren Erdoğan, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."

İKİ BAKAN AFFINI İSTEMİŞTİ

Bilindiği üzere geçtiğimiz temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bırakmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kurum, ikinci kez bakanlık görevine getirilmiş oldu.