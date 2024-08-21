Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararı: Yapılacağı yer şaşırttı

21 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:21

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı için dikkat çeken bir hamle geldi. Kabinenin Ahlat’ta toplanacağı öğrenildi.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkalığındaki toplantı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Ayrıca bu hamle Türkiye'de bir olarak tarihe geçti. İlk defa bir ilçede Kabine Toplantısı yapılacak.

AHLAT'IN ÖNEMİ NE? ERDOĞAN NE MESAJ VERECEK?

Türklerin 'Anadolu'ya giriş kapısı' ve 'Anadolu'nun tapusu' olarak nitelendirilen Malazgirt Zaferi'nin 2024 yıl dönümü kutlamaları 23-24-25 Ağustos’ta Ahlat'ta yapılacak. Kabine Toplantısı'nın da Ahlat'ta yapılacak olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın burada Türk tarihiyle ilgili dünyaya önemli mesajlar vermesi de bekleniyor.

AHLAT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" ifadelerini kullandı.