Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Siyonist lobiye boyun eğmeyiz!

30 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:18

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Krizlere rağmen Türkiye'nin huzuru" için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili de net mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ Kabine Toplantısı​ sonrası açıklama​ yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü.

"HİÇ KİMSE KARA GÜNLERİ GERİ GETİREMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Krizlere rağmen Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Balkanlar'da barıştan yanayız. Üst akıl bölgeyi kaşıma çabası içinde. Bölgemizde her gün yeni kriz çıkıyor. Manşetleriyle darbecilere selam çakanlar bugünlerde 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlatmaya çalışıyor. İnsanımızın takunyalı, inançlı, inançsız diye ayrıma uğradığı günler geride kalmıştır. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimse o kara günleri bir daha geri getiremeyecektir.

Zaman zaman medyaya da yansıyan bazı tartışmaları yakından takip ediyoruz. Özellikle 'cezasızlık' algısının önüne geçecek adımları mutlaka atacağız.

ADALET VURGUSU

Adalet hizmetlerinde ülkemizi hak ettiği yere getirmek için yoğun gayret gösteriyoruz.

Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiğimiz New York'ta oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. 2021 yılında hizmete açtığımız Türkevi binamız bu yıl da görüşmelerimize ev sahipliği yaptı. Görenleri kendine hayran bırakan böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"TÜRKEVİ 85 MİLYONUN"

Ana muhalefet partisini eski genel başkanından ne için bu kadar rahatsız olduğunu da anlayamıyoruz. Türkevi binamız şu an çatısı altında olduğumuz Külliye gibi 85 milyonundur ve iftihar vesilesidir. Kapısı da Türk milletinin her bir ferdine açıktır. Türkiye'nin başarılarına sevinmek yerine bundan gocunanları bugün bir kez daha milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

"TÜRKİYE MAZLUMUN SESİDİR"

Türkiye bugün özgürlük için hak ve hakkaniyet için mücadele eden küresel sesi haline gelmiştir. Biz New York'tayken İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da artırdı. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu 1000'i aşkın Lübnanlı hayatını kaybetti. İlk etapta acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımımızı bölgeye süratle ulaştırdık. En büyük tepkisi İslam ülkeleri vermelidir.

"FİLİSTİN VE LÜBNAN'A SAHİP ÇIKMAK İNSANLIĞA SAHİP ÇIKMAKTIR"

BM'deki konuşmamda bölgemizdeki zulme dikkat çektim. Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak demek tüm insanlığa sahip çıkmak demektir. Gözünü kan bürümüş bir avuç radikal Siyonist lobinin şahsımızı hedef almasına boyun eğmeyiz. Siyonist lobi eninde sonunda herkesin kapısını çalacaktır. Modern barbarlığa karşı çıkmalıyız. İslam alemini harekete geçmeye çağırıyoruz."

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