Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de yeni yatırım müjdeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu özel uçak "TUR"a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilecek projelerin temel atma ve açılış törenlerine de katılım sağladı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleriyle birlikte "barış destanı" yazdığını ve bu destanın 51. yıl dönümünde yeni açılışlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı, sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçların artık şehir içine girmeyeceğini müjdeledi. Erdoğan, bu düzenlemeyle birlikte akaryakıttan 77 milyon lira olmak üzere toplamda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edileceğini, trafik yükünün azalacağını ve Lefkoşa'nın hava kalitesinin artarak nefes alacağını ifade etti.

"KKTC'YE EN BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMINI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli misafirleri sizleri muhabbetle selamlıyorum. KKTC'nin özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Teknofest'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıldönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

"TÜM İMKANLAR DÜŞÜNÜLDÜ"

Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır. Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEĞİMİZ TAM"

KKTC'nin ekonomik istikbalini inşa etmek konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve KKTC Hükümeti ile tam bir uyum içerisindeyiz. Bunun için ne diyoruz: Ay Yıldız, aynı yoldayız. Ersin Bey'in ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Rabbim yürüyüşümüze menziline vasıl eylesin."