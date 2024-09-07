Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli mesajlar

07 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:12

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kocaeli'ye 31 Mart seçimlerinden 2 gün önce gelmiştik. Kocaeli'den tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanmasını istemiştik. Yine bizi mahcup etmediniz. Tüm Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli için aşkla çalıştık. Burayı kalkındırmak için kamu ve özel sektör yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz. Kocaeli'ne yaptığımız yardımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımları 78 milyar lirayı aşıyor. 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziranda yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan, 28,5 km uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli proje 2028 yılında hizmete girecek. Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nda da çalışmalar ilerliyor. Bu hattı da 2025 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli'ni raylı sistemde farklı bir lige yükseltiyoruz. Kocaeli'ne ne yapsak az.

Bugün de elimiz boş gelmedik. Birçok alanda toplam 149 kalem projeyi resmen hizmete veriyoruz. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Kışlası Sultan Orhan Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri çevrenin sadece lafını ederken biz gerçek çevreciliğin nasıl yapıldığını eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaeli'ni daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi'nin mavi sularını tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Proje tamamlandığında denizimizdeki 720 hektar alanı 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakanların durumunu görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını çıkarmıyorlar. Bırakın protesto eylemi düzenlemeyi, tek bir cümle dahi kuramıyorlar. Çevre diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok. Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim'e kamp kuran medya kuruluşları ortada yok. Ya kafalarını kuma gömüyorlar ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söylemeye gerek dahi yok. Tam anlamıyla boş vermişlik söz konusu. Talana ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar."

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