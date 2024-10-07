Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:14
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan kritik temas: Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.   İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü - 1. Resim

Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini aktardı.

Görüşmede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
lütfen haber metnini paylaşın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aslı 7 Ekim 2024 17:06

İklim krizi gibi küresel sorunlarda da birlikte çözüm aramak lazım ama bu konuda umut var mı bilmiyorum

Sonraki Haber Yükleniyor...