Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü

07 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:14

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini aktardı.

Görüşmede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.