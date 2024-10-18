Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı! 'Bölgesel savaş yaklaşıyor'

18 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:48

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti. Erdoğan, BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye’de bulunan Rusya​ Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan​ Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan​ Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran​ Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

Kabulde Güney Kafkasya’daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÜNEY KAFKASYA'NIN ÇEHRESİ KALICI BARIŞ YOLUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya’nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

'DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK GEREKLİ'

Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

"BÖLGESEL SAVAŞ YAKLAŞIYOR, İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye’nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini belirtti.